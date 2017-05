சக்தி வாய்ந்த மதுரை பாண்டி முனி கோவில் பணம் அபேஸ்- அதிகாரிகள் மீது பகீர் புகார்

மதுரை பாண்டி முனிசாமி கோவில் உண்டியலில் இருந்து பல லட்சம் ரூபாய் பணத்தை தினசரியும் திருடி வருகின்றனர் கோவில் ஊழியர்கள் மீது புகார் எழுந்துள்ளது.

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 12:16 [IST]

English summary

Local people complaint against Pandi Munisamy temple employee was stealing in Money from temple hundiyal.