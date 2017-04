ஓட்டுக்கு பணம் தந்ததாக யாரும் கைது செய்யலையே.. முழு பூசணிக்காயை "தொப்பிக்குள்" மறைக்கும் தினகரன்!

ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்ததாக அதிமுக அம்மா கட்சியைச் சேர்ந்த யாரும் கைது செய்யப்படவில்லை என்று முழு பூசணிக்காயை சோற்றில் மறைக்கும் வேலையை ஜோராய் செய்து வருகிறார் டிடிவி தினகரன்.

English summary

TTV Dinakaran refused allegation that his supporters distributed the cash to voters in R K Nagar.