பூனைக்குட்டி இவ்வளவு சீக்கிரமாக வெளியில் வந்துவிட்டதே? யாரு யார சொல்றாங்கன்னு தெரியுதா மக்களே?

பூனைக்குட்டி இவ்வளவு சீக்கிரமாக வெளியில் வந்துவிட்டதே என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் ஸ்டாலினின் கருத்துக்கு பதில் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 11:36 [IST]

English summary

PMK Founder Ramadoss tweets about Stalin speech in his teitter page. He said that cat came out so soon, for the speech of stalin that our team only will form the govt.