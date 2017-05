பாஜகவோடு கூட்டணி வைக்க சொன்னதுக்கு ஏனுங்க மாடு திருடு போகணும்? அதிமுக எம்எல்ஏ கனகராஜ் புலம்பல்!

அ.தி.மு.க. வரும் காலங்களில் பா.ஜ.கவோடு கூட்டணி வைத்து தேர்தலைச் சந்திக்க வேண்டும் என்று கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தவர் சூலூர் எம்.எல்.ஏ. கனகராஜ்.இப்போது அவரின் வீட்டில் கட்டப்பட்டிருந்த மாடுகள் த

English summary

Cattles missing from Sulur AIADMK MLA Kanagaraj house,complaint is registered in Negamam local police staion.Their were in deep depression.