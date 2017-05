ஐபிஎல் சூதாட்ட வழக்கை வேறு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றுங்கள்: சிபிசிஐடி கோரிக்கை

சென்னை கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் ஐபிஎஸ் போட்டிகளில் பங்கேற்க முடியாமல் போனதற்கு முக்கிய காரணமான ஐபிஎல் பெட்டிங் வழக்கை வேறு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்ற சிபிசிஐடி கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

CBCID police filed a petition before CJM to transfer the IPL betting case from Saidapet magistrate court to another court the reason behind this is the chargesheet filed by CBCID is rejected by the court