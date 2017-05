காண்ட்ராக்டர் சுப்பிரமணி தற்கொலை வழக்கில் 8 பேருக்கு சம்மன்... சிபிசிஐடி போலீஸ் அதிரடி - வீடியோ

அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரின் நண்பர் காண்ட் ரக்டர் சுப்பிரமணி தற்கொலை வழக்கை விசாரித்து வரும் சிபிசிஐடி போலீசார் 8 பேருக்கு விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு சம்மன் அனுப்பியுள்ளனர்.

English summary

Tamilnadu CBCID police send summon to 8 members including IT officer Karthick Manickam in contractor Subramani suicidal case