சசிகலா கணவர் நடராஜன் மீதான சொகுசு கார் வழக்கு.. பிப். 27ல் இறுதி விசாரணை.. ஐகோர்ட் உத்தரவு

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் சசிகலாவின் கணவர் நடராஜன் சொகுசு கார் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட வழக்கின் இறுதி விசாரணை வரும் 27ம் தேதி நடைபெறும் என்று சென்னை ஐகோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Story first published: Monday, February 20, 2017, 15:05 [IST]

English summary

CBI case filed against M Natarajan in connection with import of a Lexus car in 1994.