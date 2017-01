சேகர் ரெட்டிக்கு ரூ.2000 நோட்டுகள் தந்த வங்கி அதிகாரிகள் யாரும் கைது இல்லை ஏன்? ஹைகோர்ட் சுளீர்

சேகர் ரெட்டிக்கு பல கோடி ரூபாய் 2,000 நோட்டுகளை வாரி கொடுத்த வங்கி அதிகாரிகள் சிக்குகிறார்கள். இந்த அதிகாரிகளை இதுவரை ஏன் கைது செய்யவில்லை என்பது சிபிஐ கோர்ட் கேள்வி.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

CBI court special judge Venkatasamy said it was the duty of the CBI to bring the errant bank officials who are helping to Sekhar reddy before the court.