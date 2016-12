போயஸ் கார்டனுக்கு நெருக்கமான சேகர் ரெட்டி உட்பட 5 பேரின் ஜாமீன் மனுக்கள் தள்ளுபடி!

சேகர் ரெட்டி உள்ளிட்ட 5 பேரின் ஜாமீன் மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன. அதேபோல் சேகர் ரெட்டி உள்ளிட்டோரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி சிபிஐ தாக்கல் செய்த மனுவும் தள்ளுபடியானது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The CBI court has rejected the bail application of Sekhar Reddy who is believed to have been closely linked Poes Garden and TN Ministers.