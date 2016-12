போயஸ்கார்டனுக்கு நெருக்கமான சேகர் ரெட்டி கைது- சிபிஐ நடவடிக்கை

போயஸ்கார்டன் வீட்டுக்கு நெருக்கமான சேகர் ரெட்டி வீட்டில் பணம், நகை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை மற்றும் சிபிஐ வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 9:28 [IST]

English summary

The Central Bureau of Investigations (CBI) and Enforcement Directorate have booked cases against J Sekhar Reddy, the sand mining baron, and his associates.