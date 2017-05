ஐ.என்.எக்ஸ் மீடியா விவகாரம்: கார்த்தி சிதம்பரம் மீதான புகார் என்ன? பரபரப்புத் தகவல்கள்

முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரத்தின் வீடுகள், அலுவலங்களில், நேற்று சி.பி.ஐ., சோதனை நடத்தப்பட்டது. அதே நேரத்தில் அவரின் மகன் கார்த்தி சிதம்பரத்தின் வீடு மற்றும் அலுவலகத்திலும் சிபிஐ அதிகாரிகள் தீவி

English summary

CBI Investigation, on Tuesday, registered a case against Karti P Chidambaram, son of former finance minister P Chidambaram, for allegedly interfering and influencing the manner in which the FIPB treated INX Media Pvt, a company whose directors were Indrani Mukherjea and Pritam ‘Peter’ Mukherjea.