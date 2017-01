சட்டவிரோத பணபரிமாற்ற வழக்கு.. சேகர் ரெட்டியிடம் மேலும் 2 நாள் சிபிஐ விசாரணை !

சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சேகர் ரெட்டி உள்ளிட்ட மூவரிடம் மேலும் இரண்டு நாட்கள் விசாரணை நடத்த சிபிஐ கோர்ட் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 19:24 [IST]

English summary

A special court today granted more than two days CBI custody of sand mining baron J Shekar Reddy and two others