ஜெ. மர்ம மரணம்.. மோடியையும் சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும்.. திடுக் காரணங்களை அடுக்கும் திருநாவுக்கரசர்

ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக பிரதமர் மோடியையும் சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சி கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

English summary

CBI inquiry to be conducted to PM Modi to not taking Jayalalitha to foreign countries for her treatement , demands S. Thirunavukkarasu.