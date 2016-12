போயஸ் கார்டனுக்கு நெருக்கமான சேகர் ரெட்டி உள்ளிட்ட 5 பேருக்கு ஜாமின் தர சி.பி.ஐ எதிர்ப்பு

போயஸ் கார்டனுக்கு நெருக்கமான சேகர் ரெட்டி உள்ளிட்ட 5 பேருக்கு ஜாமின் தரக்கூடாது என்று சிபிஐ தரப்பு வழக்கறிஞர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

CBI has opposed to grant bail to Sand baron Sekhar Reddy. CBI has filed a stroing objection in this regard.