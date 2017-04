ராமஜெயம் கொலை வழக்கு: சிபிஐக்கு மாற்ற கோரிய மனு மீதான தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு

ராமஜெயம் கொலை வழக்கை சிபிஐ க்கு மாற்ற கோரும் மனு மீதான தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Wife seeks CBI probe in Ramajayam murder case. Ramajayam murder case being probed from 300 angles cbcid told madras high court madurai bench. HC bench postponed verdict.