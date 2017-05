ப.சிதம்பரம் வீட்டில் சிபிஐ-க்கு ஒன்றும் கிடைக்காது... காங்கிரஸ்

முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப.சிதம்பரம் வீட்டில் நடைபெற்று வரும் சிபிஐ ரெய்டில் அவர்களுக்கு ஒன்றும் கிடைக்காது என்று சட்டசபை காங்கிரஸ் தலைவர் கே.ஆர். ராமசாமி தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Congress MLA Ramasamy says CBI will not get any documents in P.Chidambaram's house.