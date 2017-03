அப்பல்லோவிலிருந்து 23 சிசிடிவிக்களை அகற்றியது யார்.. பி.எச். பாண்டியன் ஆவேசம்

மறைந்த ஜெயலலிதாவிற்கு என்ன சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது, அவர் அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் எப்படி இருந்தார் என்பது பற்றிய சிசிடிவி காட்சிகளை உடனடியாக வெளியிட வேண்டும் என்று முன்னாள் சபாநாயகர் பி.எச். பாண்டியன்

English summary

CCTV footage in Apollo Hospital should be released immediately, demanded Ex-speaker P.H. Pandian.