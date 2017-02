எம்எல்ஏக்கள் சிறைவைக்கப்பட்டுள்ள கூவத்தூர் ரிசார்ட்டில் இருந்து ஜாமர் கருவிகள் அகற்றம்

கூவத்தூரில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் சிறைவைக்கப்பட்ட ரிசார்ட்டில் இருந்து ஜாமர் கருவி வாகனத்தை உடனடியாக அகற்றியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Cell phone jammer van removed from golden bay resorts in Koovathur. ADMK MLAs are kept in golden bay resorts from Sasikala group.