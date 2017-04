கீழடிக்கு வந்த மத்திய அமைச்சர்களுக்கு பொதுமக்கள் கடும் எதிர்ப்பு... விரட்டியடித்தனர் - வீடியோ

கீழடியில் அகழ்வாராய்ச்சி நடைபெறும் இடத்தை பார்வையிட வந்த மத்திய அமைச்சர்களை மக்கள் தேசம் அமைப்பினரும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்தனர்.

English summary

entralministers Magesh sharma and Nirmalaseetharaman had come to see keezhadi archeological research place. But people and Makkal desam movement people refused ministers to see Keezhadi. As the protest went in high decibel, they returned without seeing the archeology place.