கீழடி அகழாய்வுப் பணிக்குழு தலைவராக அமர்நாத் நீடிக்கலாம்.. மத்திய நிர்வாக தீர்ப்பாயம் அதிரடி!

கீழடி அகழாய்வுப் பணிக்குழுவின் தலைவராக அமர்நாத் நீடிக்கலாம் என்று மத்திய நிர்வாக தீர்ப்பாயம் பரிந்துரை செய்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Central Administrative Tribunal has issued a notice to Union Government over Superintending Archaeologist of Keezhadi Amarnath’s transferred issue.