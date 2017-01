அடேங்கப்பா.. ஜல்லிக்கட்டுக்காக கருத்து சொல்லிவிட்டாரே பொன்னையன்

ஜல்லிக்கட்டுக்கான அவசர சட்டத்தை மத்திய அரசு கொண்டு வரவேண்டும் என அதிமுக செய்தி தொடர்பாளர் பொன்னையன் வலியுறுத்தியுள்ளார். ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் அதிமுக ஒரே நிலைப்பாட்டில் தான் உள்ளது என்றும் அவர் கூ

English summary

ADMK spokes person met media today. He was urging central government to come up emergency legislation on Jallikkattu issue. Pannaiyan says that ADMK always standing in line for jallikkattu.