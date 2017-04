கேட்டதோ ரூ.39, 565 கோடி... கிடைத்ததோ 1712.10 கோடி வறட்சி நிவாரணம்.. ரிலீஸ் செய்தது மத்திய அரசு

தமிழகத்தில்நிலவும் வறட்சிக்கு நிவாரணத் தொகையாக வெறும் 1712.10 கோடி ரூபாயை மத்திய அரசு இன்று ஒதுக்கியுள்ளது.

English summary

Central Government has given 1712.10 rupees as drought relief fund to Tamilnadu. Tamil nadu farmers protesting in Delhi for 19 days.