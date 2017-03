ஜெ.மரணம் குறித்து விசாரிக்க எங்களுக்கு அதிகாரமில்லை.. கையை விரித்தது மத்திய அரசு!

ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான வழக்கை விசாரிக்க மத்திய அரசுக்கு அதிகாரமில்லை என மத்திய அரசு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Central government has no power to set a judicial committee on Jayalalitha's death case said central government's petition in Chennai high court.