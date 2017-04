விவசாயிகள் மண் சோறு சாப்பிட்டது கண்ணீர் வரவைத்து விட்டது: ஈவிகேஎஸ்.இளங்கோவன் உருக்கம்

விவசாயிகளின் பிரச்சனையை கேட்கக்கூட மத்திய அரசுக்கு நேரமில்லை ஈவிகேஎஸ்.இளங்கோவன் சாடியுள்ளார்.

English summary

Former congress leader of Tamilnadu EVKS.Ilangovan met tamil farmers in Delhi. He urged Central government to implement the farmers demands.