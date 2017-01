பொங்கல் விடுமுறை.. மத்திய அரசு அறிவிப்பில் தவறில்லை.. திருமாவளவன் சொல்கிறார்

பொங்கல் பண்டிகை விடுமுறையை கட்டாய விடுமுறை பட்டியலில் இருந்து மத்திய அரசு நீக்கியிருப்பத தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருப்பதாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Viduthalai siruthaigal party leader Thirumavalavan says that Central government's pongal holiday announcement is misunderstood. This year pongal festival celebrating on Saturday that day is already holiday. So only central government announce like this.