ரூ. 7,000 கோடி விவசாயக் கடன்களைமத்திய அரசால் தள்ளுபடி செய்ய முடியும்.. அய்யாக்கண்ணு

விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன்களான ரூ.7,000 கோடியை மத்திய அரசால் தள்ளுபடி செய்ய முடியும் என்று தென்னிந்திய நதிநீர் இணைப்பு விவசாய சங்கங்களின் தலைவர் அய்யாக்கண்ணு தெரிவித்தார்.

English summary

TN gvt has waived off the agricultural debts worth Rs. 5,500 Cr, so the central govt can waive off the Rs.7000 Cr, it is not big amount for it, says Ayyakkannu.