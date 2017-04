தமிழக கட்சிகளின் எதிர்ப்பை மதிக்காத மத்திய அரசு.. கீழடி அதிகாரி அமர்நாத் அசாமுக்கு மாற்றம்!

அரசியல் கட்சிகளின் எதிர்ப்பையும் மீறி கீழடி ஆகழ்வாராய்ச்சி பணி அதிகாரி அமர்நாத் அசாமுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Central archeology department conforms the transferring Ramakrishna amarnath commissioner of Archeology department Kizhadi. Tamilnadu Political parties were urging to cancel the tranffering order of Ramakirshna Amarnath.