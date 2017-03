கேவலமான தொகையை ஒதுக்கி தமிழக விவசாயிகளை அவமானப்படுத்தும் மத்திய அரசு

வறட்சி நிவாரணமாக சொற்ப தொகையை அறிவித்து மத்திய அரசு தமிழக விவசாயிகளை வஞ்சித்துள்ளது.

Central govt insulting tamil farmers by announce Rs.1748 crore for drought relief fund for Tamil Nadu Central anounce Rs.1748 crore for drought relief fund for Tamil Nadu. Central govt insulting Tamil farmers by giving such a small amount as drought relief fund.