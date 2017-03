டெல்லியில் தற்கொலைக்கு முயன்ற தமிழக விவசாயிகள்.. மத்திய அரசு மீது ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் பாய்ச்சல்

கடந்த 13 நாள்களாக போராடி வரும் விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளை மத்திய அரசு செவிமடுத்து கேட்கவில்லை என்று தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் தலைவர் ஈ.வி.கே.எஸ். இளங்கோவன் தெரிவித்தார்.

English summary

Central Govt is not ready to hear the demands of farmers who are protesting for 13 days in National capital, says EVKS Elangovan.