சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தை தனியாரிடம் கொடுப்பதா.. அநியாயம்.. வேல்முருகன் கண்டனம்

சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தை தனியாரிடம் ஒப்படைக்கும் முடிவிற்கு தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TVK leader Velmurugan has condemned for giving Central railway station in Chennai given to private.