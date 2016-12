விவசாயிகளின் உயிரிழப்புகளுக்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டும்: ஸ்டாலின்

திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு நடைபெற்ற போராட்டத்தில் விவசாயி மகாலிங்கம் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தார். இதுதொடர்பாக அறிக்கை விடுத்துள்ள திமுக பொருளாளர் ஸ்டாலின் விவசாயிகளின் உயிரிழப்புகளுக்

English summary

Farmer Mahalingam fell down unconscious and died in the protest which was happening front of the Thiruvarur District collector office. Regarding this Tamilnadu opposition party leader Stalin says that central and State government should answer for the death of farmers in Tamilnadu.