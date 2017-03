கட்சத்தீவை மீட்பதே இலங்கை பிரச்சினைக்கு ஒரே தீர்வு - விஜயகாந்த் வலியுறுத்தல்

இலங்கை கடற்படையின் அத்துமீறல்களை தடுத்து நிறுத்த மத்திய, மாநில அரசுகள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று விஜயகாந்த் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

DMDK leader vijayakanth urges to central and state government should take action on fishermen issue