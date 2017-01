விவசாயிகள் பிரச்சனைகள் குறித்து ஓபிஎஸ் பிரதமரை நேரில் சந்திக்காதது ஏன்? விஜயகாந்த் காட்டம்

விவசாயிகள் பிரச்சனைக்கு தமிழக அரசு ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 18:36 [IST]

English summary

DMDK leader Vijayakanth urges to central and state government should take measures to stop farmers suicide in tamilnadu