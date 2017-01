தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த முடியாததற்கு மத்திய, மாநில அரசுகளே காரணம் : திருநாவுக்கரசர்

தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த முடியாமல் போனதற்கு மத்திய மாநில அரசுகளின் அலட்சியமே காரணம் என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதிகோரி 3ஆம் தேதி திமுக

English summary

Tamilnadu congress chief Thirunavukkarasar accuses that central and state governments are the reason for the failure to hold Jallikkatu in the state. And congress support for the protest which is held on 3rd of this month by DMK in Alanganallur, Madurai. And also Thirunavukkarasar says that Congress workers will participate in the protest.