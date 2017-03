புதுச்சேரியில் வறட்சி: மத்திய குழு இன்று பார்வை

புதுச்சேரியில் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை மத்திய குழு இன்று பார்வையிடுகின்றனர்.

A nine member central team, comprising officials from agriculture, home and finance ministry, reached Puducherry on Sunday evening to assess the drought situation in Puducherry and Karaikal regions of the Union Territory. The Centre will release assistance to the State after analysing the ground report. The team held a meeting with officials at Chief Secretariat here on Sunday