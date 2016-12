புயல் பாதிப்புகளை பார்வையிட இன்று தமிழகம் வருகிறது மத்திய குழு!

வர்தா புயலால் பாதிப்படைந்த சென்னை உள்ளிட்ட மாவ்டடங்களை ஆய்வு செய்ய இன்று மாலை மத்திய குழு சென்னை வருகிறது.

English summary

The nine-member Central team, led by Praveen Vashista, will be arriving here on Tuesday evening and will commence their visit to the three districts - Chennai, Tiruvallur and Kancheepuram, severely affected by cyclone Vardah.