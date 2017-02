கீழடி 3ஆம் கட்ட அகழ்வாராய்ச்சிக்கு மத்திய அரசு அனுமதி - ஜி.ராமகிருஷ்ணன் வரவேற்பு

கீழடியில் மூன்றாம் கட்ட அகழாய்வினை மேற்கொள்ள மத்திய அரசு தொல்லியல் துறைக்கும் அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Centre allowed the Archaeological Survey of India to continue excavation at Keeladi near Madurai.