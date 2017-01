அவசர சட்டம் இயற்ற தமிழக அரசுக்கு அதிகாரமே இல்லை- முன்னாள் நீதிபதி ஹரிபரந்தாமன் பொளேர்

மிருகவதை தடுப்பு சட்ட திருத்தத்துக்கு அவசர சட்டம் கொண்டுவர தமிழக அரசுக்கு அதிகாரம் கிடையாது என்கிறார் முன்னாள் நீதிபதி ஹரிபரந்தாமன்.

English summary

Madras High court Rtd Judge Hari Paranthamam said that, the Centre should bring the amendment of PCA act; State govt. has no rights to this issue.