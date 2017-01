தமிழர் திருநாளுக்கு பொதுவிடுமுறை இல்லை! வட இந்திய கட்சி என நிரூபித்தது பாஜக!!

பொங்கலுக்கு கட்டாய பொதுவிடுமுறை இல்லை என அறிவித்துள்ளது மத்திய பாஜக அரசு. தமிழர் திருநாளன்று கட்டாய விடுமுறை இல்லை என மத்திய அரசு அறிவித்திருப்பது கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Monday, January 9, 2017, 18:28 [IST]

The Central Government today has changed Pongal holiday from compulsory to restricted.