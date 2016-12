கர்நாடகத்து சங்கரமூர்த்தியை தமிழக ஆளுநராக்கினால்.. உளவுத்துறை வார்னிங்!

கர்நாடகத்தைச் சேர்ந்த மூத்த பாஜக தலைவர் சங்கரமூர்த்தியை தமிழக ஆளுநராக நியமித்தால் பிரச்சினை வரும் என்று மத்திய உளவுத்துறை எச்சரித்திருப்பதால் அந்த முடிவை மத்திய அரசு கைவிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகி

English summary

Sources say that Centre may not appoint Senior Karnataka BJP leader Sankaramurthy as TN Governor. It adds that interim governor Vidyasagar Rao may be brought to Chennai as permanent one.