ஐடி ரெய்டு: தினகரனுக்கு மத்திய அரசு போடும் "ரெட்"... போட்டுக் கொடுத்தாரா எடப்பாடியார்?

அதிரடி வருமான வரி சோதனைகள் மூலம் முதல்வர் பதவி கனவில் மிதக்கும் டிடிவி தினகரனுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது மத்திய அரசு என்றே கூறப்படுகிறது.

English summary

Sources said that Centre not accept TTV Dinakaran to become as Chief Minister of TamilNadu. Today IT Raids also first warning to TTV Dinakaran who wants to become CM of TamilNadu.