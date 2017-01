வீறு கொண்ட மக்கள்.. விடாத போராட்டங்கள்.. பற்றி எரியும் மதுரை..மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு சரியான பாடம்

ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தின் மூலமாக மக்கள் மத்திய அரசுக்கும், மாநில அரசுக்கும் மிகப் பெரிய பாடம் கற்றுக் கொடுத்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil Nadu people have taught a very big lesson and gave a huge slap on the Govt of Tamil Nadu and the Centre through Jallikattu issue.