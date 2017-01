மோடி தந்த உத்தரவாதம்! குடியரசு தினத்தில் மன்னார்குடி கோஷ்டிக்கு ஓபிஎஸ் செக் வைத்ததன் பரபர பின்னணி

பிரதமர் மோடி தந்த உத்தரவாதத்தால்தான் குடியரசு தினத்தில் மன்னார்குடி கோஷ்டிக்கு முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் செக் வைத்ததாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources said that the Centre wants O Panneerselvam will continue as the Chief Minister of Tamil Nadu.