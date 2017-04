ஒட்டுமொத்த சசிகலா குடும்பத்துக்கே ஆபத்து... தப்பிக்க வழியை பாருங்க... தம்பிதுரையிடம் எச்சரித்த பாஜக

ஆட்சி அதிகாரத்தில் அமர்ந்துவிட துடிக்கும் சசிகலா குடும்பத்துக்கு நெருக்கடி தொடரும் என்பதால் அதிமுக தலைவர்கள் அவர்களை ஒதுக்கி வைக்க வேண்டும் என பாஜக எச்சரித்ததாக கூறப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Delhi sources said that the Centre warned ADMK senior leaders on Sasikala and Dinkaran's hold in the party.