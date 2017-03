மீனவர் படுகொலைக்கு நியாயம் கிடைக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும்: நிர்மலா சீதாராமன்

தமிழக மீனவர் படுகொலைக்கு நியாயம் கிடைக்க மத்திய அரசு அனைத்து நடவடிக்கையும் எடுக்கும் என்று மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் உறுதியளித்துள்ளார்.

English summary

Union Minister Nirmala sitharaman said that Centre will take steps to protect Tamil Nadu fishermen.