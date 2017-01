வங்கக்கடலில் காற்றழுத்தம்: கடலோர மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு!- வானிலை எச்சரிக்கை

வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகியுள்ளதால் தமிழகத்தில் கடலோர மாவட்டங்களில், கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக, சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Met office said low pressure over Bay of Bengal is likely to bring heavy rainfall to coastal Tamil Nadu to the next 24 hours.