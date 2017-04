ஐடி ரெய்டில் சிக்கிய துணைவேந்தர் கீதாலட்சுமியை டிஸ்மிஸ் செய்ய கோரி ஆளுநரிடம் மனு!

வருமான வரித்துறையினரிடம் சிக்கியுள்ள கீதா லட்சுமியை பதவியிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்று "மாற்றம் இந்தியா" என்ற அமைப்பின் சார்பில் ஆளுநருக்கு கோரிக்கை மனு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

English summary

Income tax raid in MGR Medical University VC GeethaLakshmi. Change India movement sent memorandam, to Governor to dismiss her.