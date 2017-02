சட்டசபைக்குள் வெடித்தது கலவரம்.. போர்க்களமானது.. மைக்குகளை பிடுங்கி எறிந்து எம்.எல்.ஏக்கள் அமளி

தமிழக சட்டசபையில் இன்று பெரும் கலவரம் வெடித்தது. மைக்குகளைப் பிடுங்கி எறிந்தும், நாற்காலிகளைத் தூக்கி வீசியும் எம்.எல்.ஏக்கள் மோதிக் கொண்டனர்.

Story first published: Saturday, February 18, 2017, 11:34 [IST]

Chaos in Tamil Nadu Assembly as DMK, Congress supported OPS camp's demand for secret ballot.