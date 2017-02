கிரானைட் முறைகேடு வழக்கு.. ரூ.208.20 கோடி நஷ்டம்.. மேலும் 2,743 பக்க குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்

கிரானைட் முறைகேடு வழக்கில் பிஆர்பி உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் மீது மேலும் 2,743 பக்க குற்றப்பத்திரிகை மேலூர் நீதிமன்றத்தில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

The prosecution side on Thursday filed 2,743 pages charge sheets against PRP and other granite companies before the judicial magistrate court at Melur in Madurai district.