சென்னை அண்ணாசாலையில் உருவான திடீர் பள்ளம்- பயணிகளுடன் விழுந்த அரசு பேருந்து- வீடியோ

சென்னை அண்ணாசாலையில் உள்ள அண்ணா மேம்பாலம் அருகில் 12 அடிக்கு திடீரென பள்ளம் உருவானது. அதில் அரசுப் பேருந்தும் காரும் விழுந்தன. ராட்சத கிரேன் மூலம் அவை மீட்கப்பட்டன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In Chennai Anna salai, a big land hole was formed and bus and car fell into this hole. After some hours. Bus and car was lifted from the hole by crane.